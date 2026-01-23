В Александрове очередной пожар — уже третий за текущую неделю. Ночью 23 января вспыхнул многоквартирный дом в Красном переулке.В 04:00 в дежурную часть МЧС о возгорании по адресу: г. Александров, Красный переулок, д. 2. По предварительным данным, площадь пожара составила 1 кв. м.14 человек эвакуировали. Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания пока не установлены — сейчас специалисты выясняют обстоятельства случившегося.