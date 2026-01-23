«Ростелеком», книжный сервис «Литрес» и федеральная сеть книжных магазинов «Читай-город» выяснили, какие русские литературные произведения чаще всего вызывали у читателей слезы.

«Ростелеком», книжный сервис «Литрес» и федеральная сеть книжных магазинов «Читай-город» выяснили, какие русские литературные произведения чаще всего вызывали у читателей слезы. Опрос, в котором приняло участие более 1 000 респондентов, состоялся в преддверии «грустного» понедельника — самого депрессивного дня в году, выпавшего в этот раз на 19 января. По мнению ученых, именно в третий понедельник января люди наиболее остро ощущают послепраздничное уныние.Абсолютное большинство опрошенных (95%) признались, что хотя бы раз плакали во время чтения. Согласно результатам опроса, самыми грустными классическими произведениями русской литературы стали «Каштанка» (24%) Антона Чехова, «Шинель» Николая Гоголя и «Муму» Ивана Тургенева (по 22%). A вот главным литературным меланхоликом респонденты назвали Мастера (26%) из романа «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова.Более 60% участников опроса отметили, что любят грустные литературные сюжеты. Для 40% читателей это способ прожить сильные эмоции и снять внутреннее напряжение, 34% любят такую литературу за психологическую глубину, а 26% — за возможность на контрасте с сюжетом ярче ощутить радость жизни и больше ценить то, что имеешь.Тем не менее, 33% респондентов избегают грустных книг. Большинство (52%) считают, что жизнь и так полна стресса, поэтому чтение для них — это способ отвлечься и поднять настроение.Александр Ряховский, директор офиса перспективных и партнерских продуктов «Ростелекома»:«Книги — это уникальная возможность пережить всю гамму эмоций, будь то радость, грусть или вдохновение. Наш опрос подтвердил, что литература не только вдохновляет, но и помогает лучше понять себя, справиться с внутренними переживаниями. Мы в "Ростелекоме" стремимся сделать чтение доступным для каждого. В сервисе "Ростелеком Книги" можно найти произведения на любой вкус — от русской классики до современной зарубежной литературы, от глубоко драматичных до легких, заряжающих оптимизмом произведений».