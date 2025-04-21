На улице уже тепло, а в квартирах по-прежнему горячие батареи. Эти споры ведутся каждый год – пора или не пора отключать отопление. Министр ЖКХ Владимирской области Сергей Маевский провел

На улице уже тепло, а в квартирах по-прежнему горячие батареи. Эти споры ведутся каждый год – пора или не пора отключать отопление. Министр ЖКХ Владимирской области Сергей Маевский провел рабочее совещание на эту тему. Как сообщили в региональном правительстве, на сегодняшний день во всех муниципалитетах готовы необходимые постановления о завершении отопительного сезона. Однако точная дата