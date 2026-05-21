Этим летом для несовершеннолетних жителей города организуют оплачиваемую занятость в рамках муниципальной программы «Молодежь и город».Планируется, что число юных сотрудников увеличится и достигнет двухсот человек. Трудиться они будут на площадках шести городских учреждений: ГМУК № 2, гимназии № 39, станции юных натуралистов «Патриарший сад», Центрального парка, Молодежного центра и Дворца детского (юношеского) творчества.В перечень обязанностей войдут озеленение и уборка улиц, сопровождение культурных событий, экологические проекты и работа с документами. Размер чистого заработка напрямую зависит от возраста: подростки 14–15 лет получат 13 546 рублей, 15–16 лет — 16 255 рублей, а 16–17 лет — 23 706 рублей. Дополнительно Центр занятости населения Владимира окажет молодым работникам материальную поддержку в сумме 6 тысяч рублей.На постоянной основе функционирует и агентство «Профи» при Молодежном центре, которое сотрудничает с более чем четырьмя сотнями работодателей и подбирает для горожан от 14 до 35 лет временную, постоянную или проектную подработку.