После ДТП обрушился пешеходный переход через трассу.

Движение на трассе М-7 «Волга» во Владимирской области было временно перекрыто из-за серьёзного ДТП и обрушения пешеходного перехода через трассу. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.Около трёх ночи 21 июня в районе населенного пункта Липна водитель ГАЗ, направляясь в сторону Нижнего Новгорода, врезался в опору пешеходного перехода через трассу, в результате чего переход обрушился.По предварительным данным, пострадавших в ДТП нет.Обрушившийся пешеходный переход демонтирован. Для этого с 9 до 11 дня двжиение на федеральной трассе М-7 в районе деревни Липна полностью перекрывали.Напомним, в Вязниках и скрылся с места ДТП.