После ДТП обрушился пешеходный переход через трассу.
Движение на трассе М-7 «Волга» во Владимирской области было временно перекрыто из-за серьёзного ДТП и обрушения пешеходного перехода через трассу. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Около трёх ночи 21 июня в районе населенного пункта Липна водитель ГАЗ, направляясь в сторону Нижнего Новгорода, врезался в опору пешеходного перехода через трассу, в результате чего переход обрушился.
По предварительным данным, пострадавших в ДТП нет.
Обрушившийся пешеходный переход демонтирован. Для этого с 9 до 11 дня двжиение на федеральной трассе М-7 в районе деревни Липна полностью перекрывали.
Напомним, в Вязниках и скрылся с места ДТП.