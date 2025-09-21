Сотрудники аккредитованных IT-компаний смогут возместить часть расходов на выплату процентов по жилищному кредиту.

Проект закона о социальной поддержке работников IT-сферы при ипотечном кредитовании внесён в Законодательное собрание Владимирской области. Документ опубликован на сайте госоргана.Согласно проекту, сотрудники аккредитованных IT-организаций, зарегистрированных на территории региона, смогут получать ежеквартальную денежную компенсацию. Компенсация составит 50% от суммы процентов, выплаченных по ипотечному договору, но не более 30 тысяч рублей. Данная мера распространяется на кредиты, взятые на покупку или строительство жилья на территории Владимирской области.Закон должен вступить в силу с момента его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2025 года. Порядок предоставления компенсации будет установлен отдельным постановлением правительства Владимирской области.Ранее сообщалось, что