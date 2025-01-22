Во Владимире нетрезвый водитель стал виновником трех дорожно-транспортных происшествий 15 января. Как сообщили в полиции, 35-летний мужчина за рулём автомобиля Great Wall сначала врезался в Peugeot, а ..

Во Владимире нетрезвый водитель стал виновником трех дорожно-транспортных происшествий 15 января. Как сообщили в полиции, 35-летний мужчина за рулём автомобиля Great Wall сначала врезался в Peugeot, а затем, когда ехал через задний ход, столкнулся с Toyota. Продолжив движение, он ещё дважды столкнулся с автомобилями Renault и Volkswagen, после чего покинул места аварий.Свидетели инцидента не остались равнодушными и задержали нарушителя до приезда полиции. Проверка на алкоголь показала, что содержание спирта в его выдохе почти в семь раз превышает допустимую норму.На водителя составили несколько протоколов, включая за вождение в нетрезвом виде и нарушения правил дорожного движения. Он был помещён под административный арест, и ему грозит штраф, а также лишение водительских прав.