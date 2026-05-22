Открытие запланировано ко Дню пограничника и будет сопровождаться праздничной программой.

Работы по облагораживанию сквера на улице Горького подходят к завершению.Совсем скоро жители города и гости смогут увидеть обновленное общественное пространство.На территории продолжают массово озеленять площадку. Посадили красные дубы, несколько сортов ив, хвойные породы и кустарники.Финальным акцентом станет высадка ирисов, мяты и свыше 80 тысяч однолетних цветов, которые придадут скверу яркие краски и праздничную атмосферу.Растения подобраны с учетом микроклимата: на влажных участках высадили влаголюбивые ивы, в сухих — виды, устойчивые к городским условиям.