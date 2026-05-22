Конфликт начался после распития спиртного и просьбы закурить.

Коллегия присяжных сочла доказательства достаточными для обвинения жителя Орехово-Зуевского района 1983 года по делу об убийстве 2010 года.14 августа 2010 года он прибыл во Владимир, познакомился с рыбаками и распивал спиртное. После конфликта он ударил женщину, схватил шампур и вонзил его в грудь молодого человека, отмечавшего день рождения. Потерпевший скончался на месте.Долгое время дело оставалось нераскрытым. В 2025 году следствие возобновило проверку: показания рыбаков и отработка лиц с похожими правонарушениями привели к установлению подозреваемого.В очных ставках друзья погибшего и рыбаки узнали обвиняемого. Он сначала признался, затем заявил алиби, которое следствие опровергло.Присяжные признали, что подсудимый не заслуживает снисхождения. Суд назначит окончательное наказание в соответствии с вердиктом.