Одобрены свыше 270 заявок на компенсации по охране труда.

Региональное отделение Соцфонда одобрило больше 270 заявок работодателей на общую сумму 323 млн 388 тыс. рублей — компании активнее обращаются за поддержкой мероприятий по охране труда.Чаще всего деньги направляют на средства индивидуальной защиты, организацию обязательных медосмотров и санаторно‑курортное лечение, что помогает снижать производственный травматизм и улучшать условия труда.С 2025 года процедура упростилась: достаточно одного заявления в региональное отделение Соцфонда. Заявки принимают до 1 августа 2026 года, в том числе через портал госуслуг.Компенсация составляет до 20% от суммы страховых взносов за предыдущий год (без учета расходов на страхование от несчастных случаев). Для санаторно‑курортного лечения сотрудников предпенсионного и пенсионного возраста возмещение может достигать 30%.