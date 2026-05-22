Вчера, 21 мая, состоялась церемония награждения победителя и лауреатов XXXV конкурса “Педагог года Владимирской области». Она прошла в Областном Доме Дружбы. Педагогом года Владимирской области признана учитель русского языка и литературы школы №9 имени А.И. Фатьянова Вязниковского округа Ада Гарифовна Симачевская. Теперь она представит наш регион на Всероссийском конкурсе «Учитель года России». Конкурс имеет богатую историю!