По плану весь участок будет сдан и открыт для движения к концу лета.

На Пушкарской рабочие уложили верхний слой асфальта, завершив очередной этап ремонта.Открыт для проезда ранее перекрытый участок — доступ восстановлен для жителей домов №44, №46 и Стрелецкая, 30А.В настоящий момент подрядчики монтируют георешетку для укрепления откосов и прокладывают новые тротуары и пешеходные дорожки.Одновременно ведутся озеленительные работы: вдоль дороги высаживают молодые деревья и кустарники.У дома 44 начаты работы по устройству системы водоотвода для защиты проезжей части от подтоплений.С 25 мая закроют 100‑метровый участок от Стрелецкого переулка до ДДюТ. Объезд на улицу Мира организуют по Стрелецкой с выездом на Октябрьский проспект.