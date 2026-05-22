По плану весь участок будет сдан и открыт для движения к концу лета.
На Пушкарской рабочие уложили верхний слой асфальта, завершив очередной этап ремонта.
Открыт для проезда ранее перекрытый участок — доступ восстановлен для жителей домов №44, №46 и Стрелецкая, 30А.
В настоящий момент подрядчики монтируют георешетку для укрепления откосов и прокладывают новые тротуары и пешеходные дорожки.
Одновременно ведутся озеленительные работы: вдоль дороги высаживают молодые деревья и кустарники.
У дома 44 начаты работы по устройству системы водоотвода для защиты проезжей части от подтоплений.
С 25 мая закроют 100‑метровый участок от Стрелецкого переулка до ДДюТ. Объезд на улицу Мира организуют по Стрелецкой с выездом на Октябрьский проспект.