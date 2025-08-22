Кроме того, состоится визионерская сессия с участием Артемия Лебедева.

Первый форум развития "Города будущего", посвященный перспективам развития городской среды, цифровым технологиям и инновациям, откроется в Перми 22 августа на площадке "Пермь Экспо"."На форуме мы обсудим ключевые цифровые проекты страны, затронем вопросы развития городов и повышения качества жизни в них. Вместе с футурологами и писателями-фантастами поразмышляем о том, какими станут города через 10, 20, 50 лет. По итогам работы подготовим конкретные предложения и законодательные инициативы, направленные на упрощение внедрения современных технологий и создание единого IT-пространства", - рассказал заместитель председателя правительства Пермского края Алексей Черников.Форум развития "Города будущего" будет проходить в Перми в течение двух дней - 22 и 23 августа. Ключевыми событиями форума станут III Всероссийский форум "Строим цифровой регион", Международный чемпионат "Битва роботов", IV Молодежный форум "Умный город: наше будущее - новые лица" и первый Всероссийский конкурс молодежных проектов с использованием российских ИИ-решений.В программе форума запланированы пленарные заседания, тематические дискуссии, выставка решений для умных городов, презентационные сессии и деловая гостиная "Умный город" с возможностью прямого диалога с профильными ведомствами и заказчиками. На площадке форума также подведут итоги и вручат награды лидерам индекса цифровизации городского хозяйства "IQ городов". Кроме того, состоится визионерская сессия с участием Артемия Лебедева.Также в рамках форума впервые будут представлены типовые облачные решения - "ЖКХ", "Строительство" и "Умный город", которые позволят регионам и муниципалитетам быстро внедрять цифровые сервисы, не создавая их с нуля, повышая скорость и качество оказания государственных и муниципальных услуг, снижая трудовые, временные и материальные затраты. Помимо этого, в дискуссиях участники затронут тему кибербезопасности ресурсоснабжающих организаций: предотвращения кибератак и минимизацию рисков для инфраструктуры и потребителей.По словам замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Андрея Заренина, особое внимание в ходе обсуждений будет уделено вопросам внедрения системы "Умный дом" в жизнь россиян и концепции ее развития до 2030 года, которая призвана синхронизировать усилия застройщиков, снабжающих организаций, управляющих компаний, производителей оборудования и разработчиков программного обеспечения.В завершении форума в Перми пройдет первый отборочный этап Международного чемпионата "Битва роботов". На ринг выйдут 16 команд из России, Казахстана, Индии и Ирана в категории роботов до 110 кг и 12 команд с мини-роботами весом до 1,5 кг. В чемпионате участвуют профессиональные инженеры, студенты технических вузов и любители робототехники.Организаторами форума "Города будущего" выступают Министерство строительства и ЖКХ РФ, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, правительство Пермского края, Центр компетенций "Умный город" и "Лаборатории цифровой трансформации". Форум проводится в рамках национальных проектов "Экономика данных" и "Инфраструктура для жизни".