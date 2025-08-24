За любовь к роскошной жизни криминальный авторитет Сергей Асатрян получил прозвище Сережа Бентли.

За любовь к роскошной жизни криминальный авторитет Сергей Асатрян получил прозвище Сережа Бентли. Мужчина был коронован в возрасте 21-го года. На тот момент он ни разу не бывал в местах лишения свободы и на серьезных воровских сходках, что ставило под сомнение его статус авторитета. Однако судьба все-таки привела его во Владимирский централ. Жизнь в заключении у Бентли складывалась не очень радужно. Подробности — в материале vlad.aif.ru.Сын своего отцаНастоящая фамилия Сережи Бентли — Сергей Асатрян. Он сын одного из самых влиятельных воров в законе постсоветского времени Эдуарда Асатряна. Свое прозвище Бентли Сергей получил за любовь к роскошной жизни и известной иномарке. Он всегда без стеснения демонстрировал достаток, одевался в бренды и имел дорогие ювелирные изделия.В 2008 году парень даже получил титул вора в законе, хотя ни разу не бывал в местах лишения свободы и на серьезных воровских сходках. Коллеги по цеху Асатряна недоумевали. Однако скоро этот «недостаток» в биографии вора был исправлен. В 2011 году он получил первую судимость за причинение тяжкого вреда здоровью. Следующая статья также не заставила себя особо долго ждать — в 2017 году ему были назначены девять лет за вымогательство у бизнесмена Карена Мхитаряна 1,2 миллиона долларов. Он угрожал предпринимателю расправой и даже сжег его загородный дом, как сообщает .На путь исправления в местах лишения свободы Сережа Бентли не встал. Наоборот, как сообщали в прокуратуре Саратовской области, он «назначил своих доверенных лиц так называемыми «смотрящими» в исправительных учреждениях Саратовской области и инициировал акты массового нарушения режима содержания».Лишили статусаВо время отсидки авторитетные противники вора в законе лишили его статуса. Восемь авторитетов прислали ему воровское послание «прогон», которое оспаривало титул Сережи Бентли. Всему виной оказалось его избиение вместе с отцом. Для воров это считается серьезным унижением. Особенно, если за нападение не отомстили.Не смотря на то, что авторитет лишился статуса — в 2019 году его приговорили к еще восьми годам лишения свободы по статье 210.1 («Занятие высшего положения в преступной иерархии») УК РФ. Так, в 2021 году Бентли перевели в тюрьму Владимирский централ. Там, по неофициальным данным вору пришлось несладко. По неподтвержденным данным, в его одиночной камере постоянно играла музыка, а еще якобы заключенного четыре месяца не пускали на прогулки.В 2022 году Сережу Бентли перевели из Владимирского централа и начали гонять по колониям. Где он находится сейчас — неизвестно.