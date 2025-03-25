На заседании коллегии Министерства здравоохранения Владимирской области были подведены итоги работы отрасли за 2024 год.

На заседании коллегии Министерства здравоохранения Владимирской области были подведены итоги работы отрасли за 2024 год и намечены основные направления её развития на текущий год. В мероприятии, проведенном заместителем Губернатора Владимиром Куимовым и исполняющей обязанности министра здравоохранения Любовью Баусовой, также приняли участие представители Законодательного Собрания, Счётной палаты и главные врачи лечебных учреждений региона.По словам Любови Баусовой, в 2024 году более 900 тысяч жителей области прошли профилактические осмотры и диспансеризацию, что на 16,1% больше, чем в прошлом году. В числе прошедших диспансеризацию — 235 участников специальной военной операции.В этом году в регионе стартовала инициатива по репродуктивной диспансеризации для граждан в возрасте от 18 до 49 лет. Молодожены и семейные пары получают сертификаты на прохождение данной диспансеризации в ЗАГСах и родильных домах.Также в рамках борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Муромской центральной районной больнице был открыт региональный сосудистый центр, на что было направлено более 110 миллионов рублей. Врачи уже выполнили около 200 операций.Владимирская область стала лидером по количеству проведённых стентирований, заняв пятую позицию среди регионов Центрального федерального округа с более чем 3600 процедурами. В борьбе с онкологическими заболеваниями выявление рака на ранних стадиях достигло 60% благодаря улучшенному оборудованию.В области продолжилась работа по снижению младенческой смертности, где регион занял второе место, а показатель ЭКО увеличился на 8,2%.Значительное внимание было уделено повышению уровня заработной платы медиков — в среднем по области зарплата врачей выросла на 22,8%, а среднего медперсонала — на 23,6%. В дополнение к этому увеличилось финансирование на обеспечение населения льготными лекарствами.Отмечены успешные результаты по модернизации первичного звена здравоохранения: строятся новые поликлиники и ФАПы, укрепляется материально-техническая база.Среди ключевых задач на 2024 год в рамках новых нацпроектов — повышение продолжительности жизни до 78 лет, диспансерное наблюдение за пациентами с хроническими заболеваниями, улучшение медицинской помощи детям и внедрение новых подходов в работе женских консультаций.