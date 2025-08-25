Его основные события проходят на 11 флагманских площадках в центре столицы.

В столице проходит форум Территория будущего. Москва 2030. С 1 августа за первые три недели его посетили более 2,5 миллиона жителей и гостей столицы. Основные события разворачиваются на 11 флагманских площадках.Локацию в Гостином Дворе посвятили ментальному и физическому благополучию горожан, связи между стрессами и качеством жизни. В парке Зарядье проходят игры и лекции по финансовой грамотности, выставка артефактов с археологических раскопок в Москве, а также концерты, спектакли и поэтические вечера.В Манеже в экспозиции Та самая Москва представили интерактивные инсталляции, посвященные градостроительному развитию столицы, а в Музеоне — жизнь в столице будущего через архитектуру, экономику и ИТ. Красный Октябрь и Лужники сосредоточились на спорте. В первом случае речь идет о большой площадке для паркура, которую могут посетить все желающие вне зависимости от подготовки. А во втором — о серии спортивных мероприятий по регби, бегу, пилатесу и фиджитал-хоккею. Также стадион стал площадкой для павильонов Комплекса городского хозяйства Москвы: здесь демонстрируют работу городских служб и спецтехники.Парк 50-летия Октября охватил тему космоса и робототехники, а Сколково приглашает на мастер-классы по вейкбордингу, тренировки в аэротрубе и турнир по тетрису: здесь проходят отборочные игры чемпионата Москвы, финал которого состоится 14 сентября и попадет на фасад Останкинской башни. Новый кампус МГТУ им. Н. Э. Баумана стал площадкой для инсталляций, встреч с учеными, блогерами и популяризаторами науки.Звезды мирового уровня выступят на кинозаводе Москино: здесь 29 августа откроется территория электронной музыки Портал 2030–2050. В программе заявлено участие более 100 диджеев из 12 стран, а в числе хедлайнеров — Yves Larock и Alex Gaudino: они выступят 6 и 14 сентября соответственно.Форум проходит в столице не в первый раз. В прошлом году он длился 39 дней, и за это время его посетили более 12 миллионов человек.— Свыше 200 тематических зон презентовали современные достижения столицы, а также то, как принятая нами Стратегия развития Москвы до 2030 года превратит ее в город настоящего будущего. Москвичи охотно подключились к этому диалогу: участвовали в научно-познавательных сессиях и интерактивах, спортивных соревнованиях, мастер-классах, карьерных консультациях и профориентационных тестах, — рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.