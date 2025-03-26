Не успели отойти от закапывания щенка заживо в Коврове, как стало известно о новом случае живодерства, но уже из Владимира. У ВлГУ выбросили щенка с пробитой головой. Волонтеры приюта

Не успели отойти от закапывания щенка заживо в Коврове, как стало известно о новом случае живодерства, но уже из Владимира. У ВлГУ выбросили щенка с пробитой головой. Волонтеры приюта «Ковчег33» повезли малыша в ветклинику в другой регион. Но, в отличии от истории из Коврова, эта, к сожалению, закончилась трагично. Все началось на прошлой неделе. Как