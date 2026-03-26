Подвоз к переправе организован бесплатно на автобусах.

Весенний паводок изменил привычные маршруты движения для жителей Владимирской области.Чтобы жители Заречной зоны могли без препятствий добираться до города, открыли временную лодочную переправу, которая работает ежедневно по графику: с 07:00 до 10:00 и с 17:00 до 19:00.Подвоз к переправе организован бесплатно на автобусах по расписанию:- 07:00 — отправление из д. Большие Удолы до моста- 07:30 — отправление от моста в п. Бурино- 08:00 — отправление из п. Бурино до моста- 17:00 — отправление из д. Большие Удолы до моста- 17:30 — отправление от моста в д. Большие Удолы- 18:00 — отправление от моста в п. Бурино- 18:30 — отправление из п. Бурино до моста