Житель Владимирской области получил 15 лет лишения свободы за подготовку диверсионного акта против Вооруженных Сил РФ. В марте 2026 года Владимирский областной суд признал мужчину 1991 года рождения виновным в целой серии тяжких преступлений, от государственной измены до незаконного хранения взрывчатки. Приговор пока не вступил в законную силу.Как выяснили сотрудники ФСБ, мужчина связался с агентом Службы безопасности Украины через мессенджер и согласился выполнить его задание: подрыв авиационной техники ВС РФ.Чтобы выбрать цель и подготовить атаку, обвиняемый несколько раз ездил к аэродромам во Владимирской и Ивановской областях, а также в Москве.Задержали злоумышленника во время подготовки к диверсии — на территории Ивановской области.Суд назначил наказание: 15 лет лишения свободы (первые 2 года и 6 месяцев — в тюрьме, остальной срок — в исправительной колонии строгого режима), а также штраф в 500 тысяч рублей.