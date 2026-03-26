Двое 17‑летних подростков обвиняются в нападении на жителей Владимирской области.

Следственные органы завершили расследование уголовного дела о хулиганстве в Костерево во Владимирской области. Двое 17‑летних подростков из Орехово‑Зуево обвиняются в нападении на местных жителей с применением перцовых баллончиков и газового пистолета. Инцидент произошел 29 декабря 2024 года. Группа молодых людей приехала в город специально для развязывания конфликта после ссоры в электричке. Подробнее в нашем материале .Обида, упакованная в чатЕще в начале декабря в 2024 году в вагоне обычной электрички подростки из Орехово-Зуево не поделили что-то со сверстниками из Костерево. Слово за слово, косой взгляд и завязался конфликт, который в юношеских головах раздулся до масштабов кровной мести.Вместо того чтобы забыть о стычке, ребята создали закрытый чат в мессенджере. Там, за экранами смартфонов, они подогревали ненависть друг к другу, собирали «армию» и планировали карательный выезд. Подростковый максимализм ослепил их: им казалось, что это игра, крутой боевик, где они — главные герои. На деле же они готовили преступление.Карательный рейд под Новый год29 декабря группа подростков, вооружившись газовым пистолетом «Пионер» и перцовыми баллончиками, запрыгнула в ту самую электричку. Цель была ясна — Костерево. Они вышли на станции шумной толпой, взрывая петарды, чтобы нагнать страху на местных.Их путь лежал к местному Дому культуры, где в тот вечер гремела дискотека. Обычные костеревские ребята стояли у входа, смеялись, обсуждали подарки. Они не знали, что стали мишенями просто потому, что живут в этом городе.Сцена напоминала самый дурной сон: приезжие подходили к незнакомым сверстникам и задавали один вопрос: «Ты костеревский?». Услышав «да», они переходили к действиям. Одному парню выстрелили в лицо из аэрозольного устройства — химический ожог слизистой глаз ослепил его в мгновение ока. Другому распылили газ прямо в глаза, а когда тот дезориентировался, нанесли четыре мощных удара кулаком по лицу. Итог — перелом костей носа и окровавленное лицо на пороге праздничного центра.Побег и горькое похмельеХрабрость «мстителей» улетучилась мгновенно, как только работники центра вызвали полицию и на горизонте замаячили огни Росгвардии. Увидев, что местные жители начинают собираться, чтобы защитить своих, орехово-зуевские «герои» бросились обратно на станцию.Но скрыться не удалось. Следственный комитет и прокуратура раскрутили это дело по ниточкам: допросы, очные ставки, экспертизы. Выяснилось, что один из нападавших — уже «со стажем»: в 2025 году он получил условный срок за нападение на водителя электрички и порчу вагонов. Казалось бы, жизнь дала ему шанс исправиться, но он выбрал старый путь.Сегодня расследование завершено. Двоим 17-летним парням предъявлено серьезное обвинение — хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением оружия. Теперь им грозит не «респект» от друзей в чате, а вполне реальные сроки.