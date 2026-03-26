Суд в Гусь-Хрустальном приговорил 36-летнюю местную жительницу к 9 годам лишения свободы за убийство приятельницы. Во время пьяной ссоры женщина нанесла хозяйке квартиры 69 ножевых ранений, от которых та скончалась на месте. Об этом сообщили в прокуратуре и СК области. Трагедия произошла в июле прошлого года, когда женщины встретились на автобусной остановке и решили выпить