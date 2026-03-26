В Вязниках из-за весеннего паводка развели понтонный мост через реку Клязьму. Чтобы жители Заречной зоны могли добраться до города, власти организовали временную лодочную переправу. Об этом

В Вязниках из-за весеннего паводка развели понтонный мост через реку Клязьму. Чтобы жители Заречной зоны могли добраться до города, власти организовали временную лодочную переправу. Об этом сообщили в облправительстве. Лодки перевозят людей ежедневно утром с 07:00 до 10:00 и вечером с 17:00 до 19:00. Из пресс-релиза правительства области Подвоз к переправе осуществляется бесплатно на автобусе