Полковник полиции Артем Григорьев назначен новым начальником Управления Госавтоинспекции УМВД России по Владимирской области. Официальный приказ о его вступлении в должность был подписан 20 марта 2026 года. Об этом сообщили в региональном МВД. Нового руководителя представил личному составу начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников. Из пресс-релиза МВД