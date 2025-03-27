Из колледжа культуры сразу в театр. За спиной 37-летней Натальи Демидовой 15 лет стажа. Обладательница дипломов за «лучшую женскую роль» на различных фестивалях международного уровня. Актриса

Из колледжа культуры сразу в театр. За спиной 37-летней Натальи Демидовой 15 лет стажа. Обладательница дипломов за «лучшую женскую роль» на различных фестивалях международного уровня. Актриса пришла во Владимирский академический театр драмы в 2009 году и уже отыграла больше 55 ролей, как главных, так и второго плана. За свои заслуги Наталья Демидова удостоена региональной премии