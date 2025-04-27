Рассматривалось уголовное дело по краже.

Во Владимирском филиале РАНХиГС прошло открытое выездное заседание Фрунзенского районного суда. Об этом сообщают в вузе.Уголовное дело в отношении жителя Владимира касалось кражи денег с банковского счета. Подсудимый полностью признал свою вину, дело рассматривалось в общем порядке. По решению суда на мужчину наложили штраф. При этом его освободили от наказания, так как подсудимый примирился с потерпевшим и возместил ему ущерб.Выездные судебные заседания проводятся в вузе, чтобы студенты своими глазами могли увидеть, как проходит судебный процесс.Напомним, в Ковровском районе Владимирской области сотрудники полиции .