В Киржаче Владимирской области прокуратура выявила многочисленные нарушения жилищного законодательства в работе восьми ТСЖ и ЖСК. Подробности рассказали вВ одном из домов зафиксировано проседание отмостки, разрушение крыльца, повреждение штукатурки и мусор в подвале. Также отсутствуют таблички с номерами подъездов и квартир.Прокурор внес представления руководителям организаций и вызвал должностных лиц для решения вопроса о возбуждении административных дел. Устранение нарушений контролируется.