Площадь имени Владимира Жириновского – такое название предложила ЛДПР, чтобы увековечить память о легендарном политике. Свою идею партия направила в мэрию. Также было предложено еще

Площадь имени Владимира Жириновского – такое название предложила ЛДПР, чтобы увековечить память о легендарном политике. Свою идею партия направила в мэрию. Также было предложено еще несколько городских объектов, которые могли бы носить имя Жириновского. Из пресс-релиза Владимирского регионального отделения ЛДПР Эта инициатива появилась на основании Указа Президента РФ от 6 ноября 2024 года № 958