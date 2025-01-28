Роспотребнадзор обязал больницу устранить нарушения.

Роспотребнадзор выявил нарушения санитарных требований в Городской клинической больнице №5 города Владимира. В результате плановой проверки были обнаружены дефекты пола, потолка и стен в нескольких отделениях. Об этом сообщили в пресс-службе управления.На учреждение был наложен административный штраф, который уже оплачен без обжалования.Несмотря на предписание устранить выявленные дефекты, больница выполнила его лишь частично. В связи с этим Роспотребнадзор подал иск в суд, который в дальнейшем был удовлетворен. Минздрав обязали выделить необходимые средства в течение 6 месяцев. Больнице №5 предстоит устранить нарушения в течение года после получения финансирования.Решение суда еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано.