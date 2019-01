Компания Xiaomi анонсировала свой первый смартфон на Android Go — спецверсии ОС Google, адаптированной к слабым моделям с малым объемам памяти. Новинка — Redmi Go — использует Android 8.1 Oreo (Go Edition) и будет доступна в странах Европы начиная со следующего месяца.

Спецификации Redmi Go сромны: в него установлены 5-дюймовый ЖК-дисплей с разрешением 1280х720 пикселей и соотношением сторон 16:9, 8-мегапиксельная основная камера со светодиодной вспышкой и 5-мп "фронталка", сообщает GSMArena. Зато продаваться новая модель Xiaomi будет всего за €80, или около 6 тысяч рублей.Внутри устройства — Snapdragon 425 с четырьмя ядрами Cortex-A53 (тактовая частота — 1,4 гигагерца), 1 гигабайт оперативной памяти и флеш-накопитель на 8 либо 16 ГБ (расширяется за счет microSD-карт). Вместо карты памяти в аппарат может быть вставлена вторая "симка". Несмотря на слабый чипсет и небольшой экран, в Xiaomi не поскупились на аккумулятор, одарив Redmi Go объемом в 3000 мАч."Xiaomi представила бюджетный смартфон с бесплатным интернетом читайте такжеВ конце декабря Xiaomi выпустила в Китае смартфон за 1099 юаней (примерно 11 000 рублей). Модель Mi Play входит в бюджетную категорию, но учитывает все современные тренды в дизайне, и (насколько позволяет цена) "железе". При этом в комплекте с новинкой поставляется SIM-карта с предоплаченным интернетом (из расчета 10 гигабайт в месяц) на целый год.