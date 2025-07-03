Прокуратура Владимирской области утвердила обвинительное заключение по громкому делу о хищении нефти из магистрального трубопровода. Обвиняемыми проходят трое мужчин – двое из

Прокуратура Владимирской области утвердила обвинительное заключение по громкому делу о хищении нефти из магистрального трубопровода. Обвиняемыми проходят трое мужчин – двое из Смоленской области и один из Москвы. Им вменяется участие в организованной группе и кража в особо крупном размере – всего похищено более 326 тонн нефти на сумму свыше 13,2 миллиона рублей. По информации