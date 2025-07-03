Мстерский художественный музей открыл необычную выставку в честь своего 80-летнего юбилея. До 27 июля посетители смогут увидеть иконы, написанные в 17-18 веках, сообщили в пресс-службе

Мстерский художественный музей открыл необычную выставку в честь своего 80-летнего юбилея. До 27 июля посетители смогут увидеть иконы, написанные в 17-18 веках, сообщили в пресс-службе областного правительства. Для многих экспонатов эта выставка станет первой. Экспозицию составят следующие иконы: «Успенье Пресвятой Богородицы», «Вознесение Господне» («Сошествие во ад») конца 17- начала 18 века, «Избранные святые» 18 века.