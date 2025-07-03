Забор, из-за которого в Киржачском районе погиб лось, все еще не снесли. Напомним, в ноябре прошлого года неподалеку от хутора Буяни на прутьях железного забора был обнаружен мертвый лось.

Забор, из-за которого в Киржачском районе погиб лось, все еще не снесли. Напомним, в ноябре прошлого года неподалеку от хутора Буяни на прутьях железного забора был обнаружен мертвый лось. Зверь не смог преодолеть ограду, застрял и умер. Как пояснили в пресс-службе прокуратуры области, забор высотой 1,6 метров и длиной 750 метров стоит на землях лесного