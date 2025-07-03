Крупный пожар охватил автосервис, находящийся по адресу улица Энергетиков, 20 в Муроме. Спасателей вызвали в 15:20 2 июля, сообщили в пресс-службе МЧС области. Пламя распространилось на площади

Крупный пожар охватил автосервис, находящийся по адресу улица Энергетиков, 20 в Муроме. Спасателей вызвали в 15:20 2 июля, сообщили в пресс-службе МЧС области. Пламя распространилось на площади 300 квадратных метров. Огонь уничтожил имущество автосервиса, внутреннюю отделку, повредил крышу и легковушку «Мицубиси», находящуюся внутри. Причина пожара пока устанавливается. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен! Фото: МЧС области