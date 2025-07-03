Не стало Светланы Александровны Масловой. Она умерла вчера, 2 июля, в возрасте 87 лет. Об этом сообщила александровская газета «Новый город». Светлана Маслова актвино работала в районных

Не стало Светланы Александровны Масловой. Она умерла вчера, 2 июля, в возрасте 87 лет. Об этом сообщила александровская газета «Новый город». Светлана Маслова актвино работала в районных изданиях, была главным редактором многотиражной газеты радиозавода. В последние годы написала много очерков о жителях Александровского района, которые участвовали в Великой Отечественной войне. Храбрым землякам посвящены ее книга «Это