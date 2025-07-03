1 июля во Владимире завершилось тестирование платных парковок в центре города. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. В течение эксперимента стоимость парковки составляла символический 1

1 июля во Владимире завершилось тестирование платных парковок в центре города. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. В течение эксперимента стоимость парковки составляла символический 1 рубль в час – это позволяло оценить техническую сторону проекта и удобство для горожан. Сейчас администрация города анализирует итоги работы. По результатам выберут подрядчика – с ним подпишут контракт на