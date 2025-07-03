Два жителя Дагестана вместе с 40-летним сообщником украли 22 мотоцикла и 1 квадроцикл на 4,6 миллиона рублей со склада ковровской фирмы. Теперь их обвиняют в мошенничестве по предварительному

Два жителя Дагестана вместе с 40-летним сообщником украли 22 мотоцикла и 1 квадроцикл на 4,6 миллиона рублей со склада ковровской фирмы. Теперь их обвиняют в мошенничестве по предварительному сговору в особо крупном размере. О преступлении рассказали в пресс-службах прокуратуры и УМВД области. В начале февраля сообщник иностранцев работал водителем в ковровской организации, которая занималась продажей