ФСБ Владимирской области предупреждает: мошенники, которых курируют спецслужбы Украины, начали рассылать фейковые письма якобы от имени федеральной службы безопасности. Злоумышленники

ФСБ Владимирской области предупреждает: мошенники, которых курируют спецслужбы Украины, начали рассылать фейковые письма якобы от имени федеральной службы безопасности. Злоумышленники запрашивают информацию о местах производства, комплектации и сборке БПЛА, а также о лицах и организациях, которые причастны к этому. Мошенники просят отправить информацию на электронные почты, адрес которых очень похож на официальные. Основная аудитория фейковых