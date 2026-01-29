Снежный циклон атакует Владимирскую область уже третий день подряд. Коммунальные службы работают круглосуточно, но побороть непогоду полностью не удается. Пекинка — место, куда лучше не

Снежный циклон атакует Владимирскую область уже третий день подряд. Коммунальные службы работают круглосуточно, но побороть непогоду полностью не удается. Пекинка — место, куда лучше не выезжать. К шести вечера федералка на ЯндексКартах полностью окрасилась в багровый цвет. В очередной раз из-за погодных условий фуры не смогли подняться в Огуречую гору и создали заторы. Водители авто