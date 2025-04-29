Деревянный барак №15 на улице Бабушкина в Коврове загорелся вечером 27 апреля. Вызов поступил в 22:05, рассказала сотрудница МЧС Коврова Наталья Никитина в соцсетях. Судя по фото, пламя охватило

Деревянный барак №15 на улице Бабушкина в Коврове загорелся вечером 27 апреля. Вызов поступил в 22:05, рассказала сотрудница МЧС Коврова Наталья Никитина в соцсетях. Судя по фото, пламя охватило большую часть дома. По информации Натальи Никитиной, пожарные довольно быстро потушили огонь. Причину возгорания выяснит следствие. Очевидцы рассказали спасателям, что этот барак – излюбленное место подростков.