Так низко белеют ониНад выступом горного склона,Что можно погладить с балкона,Лишь руку вперед протяни! Во Владимире прошла книжная ярмарка «33 страницы». Мероприятие проводили на

Так низко белеют ониНад выступом горного склона,Что можно погладить с балкона,Лишь руку вперед протяни! Во Владимире прошла книжная ярмарка «33 страницы». Мероприятие проводили на протяжении трех дней с 26 по 28 июня. На ярмарке собрались писатели и представители издательств из разных городов России. В индивидуальных палатках они представляли свои произведения, которые каждый желающий мог приобрести,