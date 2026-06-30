Депутатский корпус Законодательного Собрания одобрил назначение Александра Муромского на должность министра архитектуры и строительства региона.

Законодательное Собрание региона поддержало кандидатуру Александра Муромского на пост заместителя губернатора, министра архитектуры и строительства. Кандидатуру депутатам представил глава региона.Новый вице-губернатор будет курировать такие ключевые сферы, как жилищное строительство, ремонт дорожной сети и модернизация ЖКХ. Перед ним стоит задача сохранить высокие темпы развития, зафиксированные в 2025 году, когда область вошла в топ-10 регионов страны по объемам строительства в рамках нацпроектов.Губернатор Владимирской области Александр Авдеев поблагодарил депутатов за поддержку, отметив, что Муромский отлично знаком со строительной отраслью и прошел карьерный путь от рядового специалиста до руководителя. Глава региона выразил уверенность, что его богатый управленческий опыт послужит на пользу области.