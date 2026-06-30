Урок корпоративной вежливости.
Уважаемые коллеги!
Руководство нашей компании обратило внимание, что некоторые сотрудники
пользуются непристойными выражениями в ходе нормального общения с коллегами.
Поскольку мы получаем жалобы от сотрудников, которые почувствовали себя
оскорбленными, такое поведение более не будет считаться допустимым.
Мы осознаем, однако, что возможность точно выражать свои чувства имеет
огромное значение в общении с коллегами. Поэтому мы предлагаем перечень
типичных выражений, которые следует использовать для обмена идеями и
информацией без риска оскорбить наших ранимых коллег
ПОПРОБУЙТЕ СКАЗАТЬ: Наверное, я смогу это сделать попозже.
ВМЕСТО: По-твоему, я должен делать еще и эту хрень?
ПОПРОБУЙТЕ СКАЗАТЬ: Я уверен
еще анекдот!