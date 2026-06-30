4 июля в Доме-музее Столетовых состоится научно-музыкальный фестиваль «СтолетовФест». Уникальный проект позволит гостям по-новому взглянуть на связь физических законов и гармонии звука. Об

4 июля в Доме-музее Столетовых состоится научно-музыкальный фестиваль «СтолетовФест». Уникальный проект позволит гостям по-новому взглянуть на связь физических законов и гармонии звука. Об этом рассказали в пресс-службе Владимиро-Суздальского музея заповедника. Вдохновением для события послужила крепкая дружба семьи Столетовых с композитором Сергеем Танеевым. В этот день ведущие эксперты прочитают серию нескучных лекций, на которых расскажут об