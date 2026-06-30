Награды удостоят граждан, которые принимают участие в волонтёрстве, благотворительности, сборе и отправке гуманитарной помощи, связанной с проведением СВО. Также эту медаль будут вручать

Награды удостоят граждан, которые принимают участие в волонтёрстве, благотворительности, сборе и отправке гуманитарной помощи, связанной с проведением СВО. Также эту медаль будут вручать за поддержку ветеранов спецоперации, участников СВО и членов их семей. Мы видим, как много жителей нашего региона, предпринимателей и волонтеров каждый день помогают фронту. Это люди, которые плетут сети, собирают гуманитарные грузы,