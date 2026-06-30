Семье выплатили более 130 тысяч рублей задолженности.

Прокуратура Владимира провела проверку по жалобе местной жительницы, которой отказывали в полном начислении пенсии для ее дочери-инвалида. Шестилетняя девочка с нарушениями зрения переехала во Владимир из ДНР в марте 2022 года, спасаясь от боевых действий.Несмотря на наличие статуса ребенка-инвалида, социальные выплаты начали начислять только с ноября 2022 года. Социальный фонд объяснил задержку отсутствием подтверждения регистрации несовершеннолетней по прежнему месту жительства.Прокурор обратился в суд, доказав факт проживания ребенка в семье до марта 2022 года и законность ее пребывания во Владимире. Суд полностью удовлетворил требования надзорного органа, а апелляционная инстанция оставила это решение в силе. В настоящее время семье выплатили задолженность в размере более 130 тысяч рублей.