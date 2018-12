Президент США в своем Twitter объяснил вывод американских войск из Сирии победным окончанием войны с Исламским государством (запрещена в РФ).

Президент США в своем Twitter объяснил вывод американских войск из Сирии победным окончанием войны с "Исламским государством" (запрещена в РФ). Трамп уверен, что "ИГ (запрещено в РФ) почти изгнано", и осталось лишь добить его остатки.Трамп возвращает около двух тысяч солдат к семьям, потому что работает его тактика по Сирии.If anybody but Donald Trump did what I did in Syria, which was an ISIS loaded mess when I became President, they would be a national hero. ISIS is mostly gone, we’re slowly sending our troops back home to be with their families, while at the same time fighting ISIS remnants......— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31 декабря 2018 г."Если кто-нибудь кроме Дональда Трампа сделал бы то, что я сделал в Сирии, он бы стал национальным героем", — написал Трамп.По заверению Белого дома, возглавляемая США коалиция по борьбе с ИГИЛ (запрещена в РФ) в Ираке и Сирии продолжит свое существование.