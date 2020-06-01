Участок берега Москвы-реки в районе 65-го километра Москвы реки в подмосковном Красногорске был оцеплен полицией, передает телеканал . По предварительным данным, на одной из местных ..

Участок берега Москвы-реки в районе 65-го километра Москвы реки в подмосковном Красногорске был оцеплен полицией, передает телеканал "". По предварительным данным, на одной из местных тропинок была обнаружена ручная граната. Поблизости от места ЧП находятся концертный зал "Крокус Сити Холл" и здание правительства Московской области.