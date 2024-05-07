С 16 мая по 30 июня в Санкт-Петербурге﻿ пройдет фестиваль Такой Зощенко?!, приуроченный к 130-летию со дня рождения Михаила Зощенко﻿. На разных городских площадках состоятся литературные и стендап-вечера, паблик-токи, лекции, посвященные жизни и творчеству писателя.

Ключевым событием проекта станет открытие 16 мая в пространствеЛитературного музея ХХ век﻿в Гостином Дворе мультимедийной выставки, посвященной жизни и творчествулитератора﻿. На выставке Такой Зощенко?! будут представлены арт-объекты, интерактивныеинсталляции﻿и аудиовизуальные исследования, созданные по его рассказам, а также подлинные рукописи писателя из фондов Музея-квартиры Зощенко. Так, посетители выставки увидят мультимедийную инсталляцию Ретро радио — живую аудиобиблиотеку рассказов Зощенко. Тексты для проекта прочтут популярные артисты Сергей Мигицко, Андрей Носков, Татьяна Морозова, а также правнучка писателя Вера Зощенко и театральный режиссер Давид Бурман.Также в рамках фестиваля будет записана аудиобиблиотека рассказов и фельетонов Зощенко, озвученных голосами актеров театра и кино. А также совместно с Российской национальной библиотекойбудет создан электронный каталог коллекции Личная библиотека М. Зощенко: 100 единиц личных книг писателя с пометками и комментариями.События фестиваля раскроют Михаила Зощенко как писателя, патриота, сатирика, человека советской эпохи. Посетители выставки откроют Зощенко не только как тонкого наблюдателя жизни и мастера малой литературной формы, но и как остроумного философа.