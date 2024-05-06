Дима Билан и Сергей Шнуров устроили внезапную перепалку в эфире шоу Новая Фабрика звезд. Инцидент произошел во время обсуждения выступления, посвященного творчеству ночного хулигана.

Дима Билан и Сергей Шнуров устроили внезапную перепалку в эфире шоу "Новая Фабрика звезд". Инцидент произошел во время обсуждения выступления, посвященного творчеству "ночного хулигана".В ходе передачи, когда исполнялась песня "Ты должна рядом быть", Диме Билану не понравилась энергетика выступления Нонны Еганян, племянницы Гарика Мартиросяна, которая пела в дуэте с Натаном. Певец честно выразил свое мнение, отметив, что хотел бы увидеть больше искренности и истории на сцене.Сергей Шнуров вмешался в разговор, поддержав Нонну и обратившись к участникам с призывом оставаться верными себе на сцене. Он заявил, что исполнители должны быть собой, а не пытаться копировать стиль других артистов.В ответ на это замечание Дима Билан поинтересовался, может ли он высказать свое мнение, не боясь быть перебитым. Он также отметил, что не говорил ничего о стилистике или о том, что исполнитель должен копировать других.Шнуров же в ответ на слова Билана резко выразил свое недовольство и не без помощи свойственной ему матерщины указал на то, что если в диалоге кто-то говорит "нет", то это означает, что нужно уважать это мнение и не перебивать. Данный инцидент вызвал недоумение у зрителей и стал объектом обсуждений в социальных сетях.Публика разделилась на тех, кто поддерживает позицию Билана и тех, кто соглашается с высказываниями Шнурова. Само шоу "Новая Фабрика звезд" получило дополнительное внимание благодаря этому неожиданному конфликту между двумя известными артистами.