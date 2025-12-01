Первым вопросом на 10-й «Прямой линии» губернатора стал вопрос жительницы Суздальского района. Женщина поинтересовалась у губернатора, что будет с Суздалем, кто станет его главой, правда ли

Первым вопросом на 10-й «Прямой линии» губернатора стал вопрос жительницы Суздальского района. Женщина поинтересовалась у губернатора, что будет с Суздалем, кто станет его главой, правда ли что город отделят от района и не грозит ли это его жителям повышением тарифов и лишения льгот? Александр Авдеев напомнил о возрасте Суздаля и выразил надежду, что с городом