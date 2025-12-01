В Камешковском районе Владимирской области произошло смертельное ДТП. В субботу, 29 ноября, на 29-м километре дороги «Камешково – Волковойно – Патакино – Высоково» 39-летний водитель

В Камешковском районе Владимирской области произошло смертельное ДТП. В субботу, 29 ноября, на 29-м километре дороги «Камешково – Волковойно – Патакино – Высоково» 39-летний водитель автомобиля Subaru Forester не справился с управлением. По предварительной информации пресс-службы УМВД России по Владимирской области, около 21:30 автомобиль съехал в кювет и перевернулся недалеко от села Горки. Водителя доставили